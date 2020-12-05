تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 5 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة السورية “سلاف فواخرجي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة السورية “سلاف فواخرجي”

وعلي الصعيد الفنى، نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو ترويجي لمشهد يجمعها بالنجم أيمن زيدان من مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” حيث ظهرت وهي تخاطب أيمن بالقول: ” لاقيلي حل .. طالعني من العتمة ” . ولاقى الفيديو الترويجي إعجاب عدد كبير من جمهور سلاف ومتابعيها والذين أكدوا انهم بانتظار المسلسل.

يشار إلى أن “مسلسل الكندوش” عمل بيئة شامية من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك في بطولته بالإضافة لأيمن وسلاف كل من كندة حنا وشكران مرتجى وأيمن رضا وآخرين .

كما يعرض حالياً لسلاف مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث يعد العمل من الأعمال المثيرة للجدل وتشارك بطولته مع مجموعة من النجوم هم مهيار خضور وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ووسيم الرحبي و آخرين .