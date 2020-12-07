تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 8 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “حورية فرغلي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية حورية فرغلي

الجدير بالذكر أن حورية فرغلي غابت عن الأنظار وعدسات الكاميرات، وكذلك عن الأعمال الفنية، ثم السوشيال ميديا منذ نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى أن غيابها طال لمدة العام تقريبا، حيث آخر ما نشرته في العام 2019 كان ترويج لفيلمها “استدعاء ولى عمرو”، لكنها عادت مؤخرا للظهور على السوشيال ميديا، من خلال “إنستجرام”، لتنعى الفنان الراحل محمود ياسين، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وأيضا لتوجه الشكر لمتابعيها وجمهورها، الذين هنأوها بعيد ميلادها والذى احتفلت به أمس 18 أكتوبر.

كما نشرت حورية فرغلي ذات الـ 44 عاماً عبر “فيسبوك”، و”إنستجرام”، رسالة شكر لمتابعيها من خلال رسالة صوتية بثتها على حساباتها على السوشيال ميديا، وعلقت، “ميرسي ليكم علي كل تهنئه حلوه وصلتني في عيد ميلادي بشكركم جدا من قلبى”، وهو نفس الأمر الذى فعلته العام الماضى، حيث شكرت أيضا جمهورها الذى هنأها برسالة صوتية.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي التليفزيونية “مسلسل مملكة الغجر” مع الفنانة فيفي عبده عام 2019 من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، بينما في السينما آخر أفلامها “استدعاء ولي عمرو” مع محمد عز، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.