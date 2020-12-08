تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 13 عام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ كبير، حيث أثنى المتابعون على جمالها اللافت.

أنها الفنانة المصرية “سميحة أيوب” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

الفنانة القديرة سميحة أيوب

يُذكر عن الفنانة سميحة أيوب أنها ممثلة مسرحية وسينمائية، شاركت في نحو 170 مسرحية، إضافة إلى أربعين فيلما، إلى جانب مسلسلات وسهرات تليفزيونية عديدة. تعد إحدى رائدات المسرح المصري، وقد أطلق عليها النقاد “سيدة المسرح العربي”، وشاركت في إثراء الحركة الفنية لمدة جاوزت الخمسين عاماً.

أهم أعمالها الفنية كانت في مجال المسرح، حيث شاركت في نحو 170 مسرحية طوال رحلتها الفنية، التي جاوزت نصف قرن، منها “كوبري الناموس”، و”السبنسة”، و”الخديوي”، و”ست الملك”، و”دماء على ستار الكعبة”، و”العباسة”، و”سكة السلامة”، و”العمر لحظة”، و”رابعة العدوية”، و”ست البنات”، و”المنقذة والصعلوك”، و”سقوط فرعون”، و”صندوق الدنيا”، و”الفتى مهران”، و”ليلة الحنة”.

نالت سيدة المسرح العربي العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1966، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1983، كما حصلت على وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار دستان عام 1977، ووسام آخر من تونس، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979.