تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ كبير، حيث أثنى المتابعون على جمالها اللافت.

أنها الفنانة المصرية “ليلي علوي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الجميلة ليلي علوي

وعلي الصعيد الفنى، تستعد ليلي علوي إلي بطولة “فيلم ماما حامل”، الذى انطلق تصويره خلال الأيام الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

“فيلم ماما حامل” بطولة النجمة ليلى علوى ويشاركها بطولته بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض العمل.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، إنتاج عام 2016، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.