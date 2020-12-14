تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر عام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “داليا مصطفي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة داليا مصطفي

وفي السياق الفنى، يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل ”حواديت الشانزليزيه”، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة المصرية داليا مصطفى مؤخراً على بطولة “فيلم قبل الاربعين” وهو من نوع أفلام الرعب، وتعود به إلى السينما بعد غياب لمدة 13 سنة، منذ قدمت مع الراحل طلعت زكريا فيلم “طباخ الرئيس” لتغيب بعدها عن شاشة السينما مؤكدة أنها طوال تلك الفترة كان يعرض عليها أعمال كثيرة لكنها كانت ترفضها بسبب عدم ملاءمة النصوص لها.