تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع جدتها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وخفة ظلها.

إنها الفنانة المصرية “ناهد السباعي” التي نشرت تلك الصورة مع جدتها الفنانة الراحلة “هدي سلطان” و أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة ناهد السباعي قلق متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية “ستوري” بحسابها، وظهرت بها بالجبس حول ذراعها ويدها، لتعلن إصابتها بكسر في ذراعها، وعلقت على الصورة قائلة :”الحمد لله”.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة ناهد السباعي في أحداث “مسلسل في بيتنا روبوت” للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

كما شاركت ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.