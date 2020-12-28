تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 3 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “مها أحمد”، والتي نشرت تلك الصورة من طفولتها مع والدتها وأستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين. وأرفقتها بالتعليق، قائلة: “أمى اعظم ام فالدنيا كل سنه وأنتى اختى وصاحبتى وامى ربنا يديكى الصحه ويخليكى ويفرح قلبك”.

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها من النجم مجدي كامل الـ 50، وهو من مواليد يوم 18 ديسمبر عام 1970، واختارت مها الاحتفال بصورة من زفافهما، ونشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مصحوبة بتعليق: “كل سنه وأنت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى كل سنة وأنت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك”.

وكان قد كشف “عادل” ابن الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذى لم يفصح عنه، وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر على الوصول لعلاج له، وكتب تعليقًا مقتضبًا على الصورة، قال فيه: “أنا سعيد”، وقد نشر عادل، في أكتوبر الماضى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلنا شفاءه من مرضه الغامض.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن “مسلسل رسايل” كان أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.