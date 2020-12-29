تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “إيمان الطوخي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الجميلة إيمان الطوخي

الفنانة “إيمان الطوخي”

الفنانة إيمان الطوخي كانت من الفنانات متعددات المواهب فقد جمعت بين الصوت الدافئ والذي وصفته الراحلة شادية “انه صوتا يحاكي حبات الكريستال “، والملامح الرومانسية الهادئة إضافة الي الموهبة التمثيلية، وايمان لها الكثير من المشاركات كمطربة كما انها قدمت عدد من برامج الاطفال مثل ” كوكي كا ” ذلك البرنامج الشهير لجيل التسعينات .

ولمن لا يعرفها جيدا من الجيل الحالي فهي إبنة الفنان محمد الطوخي وقد تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980، أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها معللة الأمر بأن «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط» ومن اشهر اعمالها مسلسلات مثل (رافت الهجان وبوابة الحلواني والطريق الي سمرقند وتحت ظلال السيوف) ومن اعمالها في السينما (اللقاء الدامي ودماء علي الاسفلت والحكم اخر الجلسة) ولها عدد من الاغاني الرومانسية منها ” النظرة الاولى ” .

من الأدوار المميزة التي قدمتها الفنانة إيمان الطوخي دور استر بولينسكي في مسلسل ” رأفت الهجان ” الذي قام ببطولته النجم الراحل محمود عبد العزيز، فقد كانت الفنانة إيمان الطوخي هي إحدى جميلات المجتمع الإسرائيلي في ذلك المسلسل الشهير، والتى وقعت في حب رأفت الهجان مثلها مثل كل جميلات المسلسل.