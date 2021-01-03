تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة والمطربة الشعبية “بوسي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وفي السياق الفنى، أحيت الفنانة بوسي، حفلا كبيراً بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 24 ديسمبر 2020، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغنى بعض أغنياتها الجديدة، إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

يُشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسي، ومنحتها درع الجامعة بعد إحيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الفنانة اختارت لهذه المناسبة فستاناً من المخمل الأسود موقعاً من دار Alexandre Vauthier ويصل سعره إلى 1659 دولاراً، أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت بوسي تسريحة شعر بسيطة تاركة خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على ألوان النود مع أستخدام الكحل والماسكرا لابراز جمال عينيها، واختارت لون البنّي الفاتح في الشفاه.