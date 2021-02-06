أعادت مجموعة من الحسابات النشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة ، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنانة الجميلة ” ميرفت أمين “

الفنانة ” ميرفت أمين “

ميرفت أمين هي واحدة من أهم نجمات السينما المصرية وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، التى تركت بصمتها في ذهن المشاهد، بدايتها الفنية كانت من خلال الجامعة حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفاز.

ومن أشهر أفلامها السينمائية في أواخر عقد الستينات والسبعينات هي: (ثرثرة فوق النيل، والبحث عن فضيحة، والبنات والمرسيدس، وأبناء الصمت، والحفيد، والأنثى والذئاب، ودائرة الانتقام، وإبليس في المدينة، ورجال لا يعرفون الحب)، وفي الثمانينات نذكر لها: (جنون الشباب، وسواق الأتوبيس، وتزوير في أوراق رسمية، وزوجة رجل مهم، والأراجوز مع عمر الشريف، والدنيا على جناح يمامة)، وأخيرا في فترة التسعينات شاركت في أفلام: (همس الجواري، وكارت أحمر، والقتل الذيذ، ومرجان أحمد مرجان عام 2007).

يُذكر أن آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين فيلم ممنوع الإقتراب أو التصوير الذي عرض عام 2017. وبعده مسلسل قيد عائلي مع النجوم صلاح عبد الله و الراحل عزت العلايلي وبوسي .