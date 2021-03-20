أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الإعلامية “رضوى الشربيني” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس الملامح خاصةً العينين الخضراوتين الجميلتين.

في سياقٍ آخر، تعيش الإعلامية رضوى الشربيني، أجواء من الحزن حدادًا على وفاة والدتها التي رحلت منذ أيام متأثرة بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19“، ومنذ وفاتها تحرص رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها ونشر الأدعية للترحم عليها، ومشاركة متابعيها الأدعية للدعاء لأمها الراحلة.

وعبرت الإعلامية رضوى الشربيني، عن افتقادها لوالدتها برسالة جديدة تنقل فيها معاناتها من رحيل والدتها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكتبت رضوى الشربيني على صفحتها بموقع “فيسبوك“، عن والدتها، قائلة: “كانت معى تنتظر شهر رمضان، واليوم تنتظر أبسط الدعوات لتسعد بها في قبرها… اللهم ارحمك يا أمى وارحم موتانا وموتى المسلمين”.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، قد أعلنت، الثلاثاء الماضى، وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها – آنذاك – “لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك”.