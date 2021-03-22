أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “إلهام شاهين” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس الملامح خاصةً الوجه المستدير المميز.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” إلهام شاهين “

في سياقٍ آخر، تذكرت الفنانة إلهام شاهين والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، بالتزامن مع عيد الأم، نشرت إلهام صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علّقت: “ولأمي حبا لا يحكى ولا يكتب، مهما كانت النعم جميلة، تظل أمي كانت أجمل نعمة في حياتي، أمي عيدك في الجنة أحلى، الله يرحمك يا حتة من قلبي، كل سنة وأنتي طيبة يا أمي”.

وعلي الصعيد الفنى، عُرض للفنانة إلهام شاهين حكاية “حتة مني”، اول أمس السبت، وهى أولى حكايات “مسلسل زى القمر” من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على”، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.

يُذكر أن إلهام شاهين تغيب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.