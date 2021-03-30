أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “دنيا عبدالعزيز” التى شاركت متابعيها بصورة من طفولتها مع والدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم .

من ناحية أخري، نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، صورة جديدة لها من كواليس “مسلسل اللي مالوش كبير“، وظهرت في الصورة بملابس جذابة وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات، وعلقت على الصورة قائلة: “نادين من اللي مالوش كبير”.

“اللي مالوش كبير” مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.



يُذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بـ “مسلسل البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

