أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “بسمة” التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على تلك الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بها وبملامحها الطفولية الجميلة التي كانت ومازالت تتمتع بها فنانتهم .

صورة نادرة من طفولة الفنانة “بسمة”

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في سياقٍ آخر، شاركت الفنانة بسمة، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لأصناف كحك عيد الفطر التى قامت بإعداده في منزلها، وأرفقتها بالتعليق :” الكحك النهاردة طلع شكله غريب!! بس عملنا معاه بسكويت ”. وانهالت التعليقات التى هنئتها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن بسمة عرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي “فيلم قبل الاربعين“، وشاركها البطولة داليا مصطفى ومحمد علي رزق وهالة فاخر وأحمد كمال ومعتز هشام، تأليف أحمد عثمان إخراج معتز حسام الدين، إنتاج بروماكس فيلم للإنتاج الفني. وحقق نجاحًا ملحوظًا بعد عرضه.

كما تشارك بسمة حاليًا في بطولة “فيلم كومانجي” الذي بدأ فريق عمله في أولي تصوير المشاهد في الإسماعيلية بإحدي المناطق التي تضم عدد من الخيول والأشجار وجمعت المشاهد بين بسمة وحسن عيد.

والعمل من رواية للمؤلفة السويدية من اصول عراقية أكرميني نوري وتم ترجمتها إلى العربية وتحولها إلى نص سينمائي وسوف يتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الانجيليزية والسويدية وأيضا ستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوي التمثيل.

“فيلم كومانجي” بطولة بسمة وعباس ابو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين والإنتاج انتاج سويدي المنتجة والمؤلفة اكرميني نوري مشترك مع انتاج مصري وتأليف اكرميني نوري وإخراج محمود الشربيني ومسئول إعلامي يارا احمد.

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