تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع جدتها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 4 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

أنها الفنانة “ريم البارودي” التى ظهرت خلال الصورة وهي ممسكة بمشروب مياه غازية، ورغم أن صورتها في الطفولة بعيدة إلى حد كبير عن ملامحها الحالية، لكن ريم البارودي لفتت الانتباه أنها مازالت تتمسك بعادة شرب المياه الغازية، وعلقت ريم البارودي على الصورة قائلة: “وانا صغيره بس المهم بقي اني لحد دلوتي مش قادره ابطل اشرب بيبسي”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية الشابة ” ريم البارودي “

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من ناحية أخري، رفضت الفنانة ريم البارودي، أن تفصح عن تفاصيل ارتباطها برجل أعمال، حيث أعلنت أنها تعيش في حالة حب من خلال لقائها في “برنامج العرافة” والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة

وأضافت ريم البارودي، خلال لقائها في برنامج ET بالعربي :أنا مش هقول دلوقت.. واحنا في المجتمع الشرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي..و لَمَّا يبق في حاجة حقيقية بالفعل هقول.

وأفصحت الفنانة ريم البارودي عن الأزمات التي تعرض لها مسلسل كله بالحب، الذي عرض في موسم رمضان 2021 الماضي، وكان من بطولة الفنانة زينة، وصابرين، وأحمد السعدني.

حيث أوضحت:” أن الصداقة تخليني إن أنا احترمت مواعيد شغلي حتى لو كنت تعبانه لازم أجي على نفسي وأنزل أشتغل، حتى لو فيه حاجة مش مناسباني أو مش عجباني بس علشان خاطر صاحبتي.

استكملت:” إحنا أتعودنا بالذات في الدراما إن بيبقى فيه مشاكل، ولكن المرة دي المشاكل كانت على الملأ… و عرفنا الحمد لله إن إحنا نتفادى من المشاكل، لأن كان فيه مشاهد كتير قوي و كنا محتاجين إلي وجود أحمدا لسعدني، و لكن كل شيء نصيب”.

وفي النهاية أوضحت ريم:” إن شاء الله العرض التاني في وقت غير رمضان، الناس تشوف، جهدنا و تعبنا في وقت صعب زي كورونا، وكنا بنشتغل في أماكن صعبة جدًا، وإن شاء الله اللي متابعش المسلسل يشوفه وإن شاء الله يعجبه”.

والجدير بالذكر أن مسلسل كله بالحب، من بطولة زينة، وصابرين، وأحمدا لسعدني وريم البارودي وهالة فاخر ومصطفى درويش، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، ومن إخراج عصام عبد الحميد

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