أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة اللبنانية “سيرين عبد النور” التى شاركت متابعيها بصورة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بالصورة والملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم ومازلت تحتفظ ببعضها حتى الآن.

صورة نادرة من طفولة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور

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من ناحية أخري، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام كاشفة عن إطلالتها التي تستعد بها لتقديم شخصية ”شمس” في مسلسلها الجديد ”دور العمر” . فظهرت سيرين في الصورة بشعر أشقر طويل وحواجب بشعر داكن مما أضفى تغيرا كبيرا وواضحا على ملامحها.. وكتبت في تعليقها: “الشمس شارقة والناس قاشعة”.

وطرحت سيرين عبد النور أخيراً البوستر الرسمي لعملها الجديد، المسلسل اللبناني ​”دور العمر” الذي تشارك بطولته الإعلامي والممثل اللبناني ​عادل كرم​ ونخبة من الممثلين، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​، وسيناريو وحوار ​ناصر فقيه، وتدور قصة المسلسل في سياق قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم، ويعتمد في أحداثه على الإثارة والتشويق.

وتداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو لاقي تداولًا كبيرًا، من كواليس التصوير وظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تتدرب وتمارس رياضة “الملاكمة” بمساعدة ناصر نفسه.

حيث ظهرت سيرين عبد النور بالشعر الاشقر الطويل، وبدا واضحاً أنها لا تجيد ممارسة الملاكمة وسط نوبات من الضحك بينها وبين الكاتب، وقالت بعفوية: “طيب علموني”… وبدوره، علّق الأخير على المقطع ممازحاً: “كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها”.

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