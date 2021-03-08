أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت طفلة مع شقيقتيها وتبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة السورية “نسرين طافش” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

الفنانة ” نسرين طافش ” علي يمين شقيقتيها – صورة نادرة من مرحلة الطفولة

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة نسرين طافش على توجيه رسالة لجمهورها بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة. ونشرت طافش عدة صور لها عبر حسابها بـ”إنستجرام” وعلقت على الصور قائلة: “اشرقي واملأي الدنيا حبًا و بهجة .. فأنت أقوى مما اخبروكي أو برمجوكي .. أنت نور الجمال و اللطف و الوعي في هذا الكون .. عيشي كما تشتهي روحك السامية .. اضحكي .. ارقصي .. تعلمي .. انجحي .. و أحبي نفسك أولًا.. أمهاتي أخواتي صديقاتي .. كل عام و انتن بخير”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت نسرين طافش صوراً لها بالحجاب من كواليس “مسلسل المداح”، الذي تؤدي فيه نسرين شخصية “رحاب”، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، وتجسد دور شخصية فتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية.

يُذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في “مسلسل الوجه الآخر” بطولة الفنان ماجد المصري، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق، من تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.