أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة لبنانية شهيرة، حيث كانت طفلة وتبلغ من العمر 10 اعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم، التى نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” صورة لها من طفولتها.وظهرت «نجيم» في صورة تذكارية من إحدى المناسبات الدينية، بثوبٍ أبيض، مع ضحكة بريئة مرسومة على وجهها.وبعد التدقيق في الصورة، نلاحظ أن ملامح وجه نادين لم تتغير كثيرًا. وعلّقت وكتبت: “لو كانت “أنا” الصغيرة على علمٍ بماذا تنوي “أنا” الكبيرة. عندما كان طولي طبيعيًا”.

صورة نادرة من طفولة ملكة جمال لبنان السابقه “نادين ويلسن نجيم”

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وفازت نادين ويلسون نجيم بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2007، ومنحها ذلك فرصة المشاركة في ملكة جمال الكون لعام 2007 في المكسيك، وبعدها عملت ممثلة ومقدمة برامج، وفي العودة إلى مشاركتها في ملكة جمال لبنان، فلقد تأهلت الى المرحلة النهائية، وإحتلت حينها غريتا حبيب لقب الوصيفة الرابعة، و​ساشا دحدوح​ الوصيفة الثالثة، وسحر سبيتي الوصيفة الثانية، و​مهى خوري​ الوصيفة الأولى.

خاضت نادين ويلسون نجيم تجربة الدبلجة، وأدت الصوت للبطلة “لارا كروفت”، باللغة العربية للعبة “تومب رايدر” في عام 2013، وكرّرت التجربة في لعبة “شادو أف تومب رايدر” في عام 2018، ولعبت دور “هويدا” إبنة الراحلة ​الشحرورة صباح​ في “مسلسل الشحرورة“، كما شاركت في مسلسل “جود” مع الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، وأدّت دور “ياسمين” في مسلسل “صبايا 5″، مسلسل “غزل البنات”، مسلسل “الغالبون 2” بدور صفاء، ومسلسل “بلا ذاكرة”.

وخاضت نادين ويلسون نجيم أولى تجاربها في مجال تقديم البرامج، في برنامج ذا فويس، بموسمه الأول والثاني، وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية، ويعرض على قناة mbc، وقدّمت فيه فقرة مواقع التواصل الإجتماعي.

إلى جانب محبتها للبنان، عُرفت نادين ويلسون نجيم بولائها لـ الجيش اللبناني ودفاعها عنه، خصوصاً أن والدها هو عميد الركن ويلسون نجيم، والذي أثر بشخصيتها كثيراً، فإكتسبت منه القوة والشجاعة والرصانة والنشاط؛ وشاركت في إحدى البرامج، ضمن الحلقات المخصصة للحوار في فترة الثورة، وعبّرت عن محبتها للجيش وتضامنها معه في هذه الفترة.

ورفضت نادين ويلسون نجيم تقبُل عودة الفنان فضل شاكر الى الفن مجدداً، وإقامته الحفلات المباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي مع إبنه الفنان محمد شاكر، رافضة حكم المحكمة العسكرية ببراءته، من قتل عنصرين من الجيش اللبناني.

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