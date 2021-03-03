أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وطرافتها.

انها المطربه المصرية “ آمال ماهر” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها. فيما أشار البعض أنها أختلفت كثيراً بمرور الزمن.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الفنية أغنيتها الجديدة: “اللي قادرة”، وهي المقدمة الغنائية لـ”مسلسل ليه لأ” الذي انطلق عرضه مؤخراً على “شاهد VIP”، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

فوجئ الجمهور بحذف أغنية “اللي قادرة” للفنانة آمال ماهر، من على القناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ “شاهد” على “اليوتيوب”.

وتعد المطربه آمال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب “ملكة الغناء”. واكتشفها أستاذ الموسيقى “محمد المليجي” الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة “.