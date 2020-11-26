تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة “ آيتن عامر” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلتها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، وأرفقت آتين تلك الصورة بالتعليق قائلة:” ليه يا زمان مسبتناش أبريا”.

صورة نادرة من طفولة آيتن عامر

وعلي الصعيد الفنى، تخوض الفنانة آيتن عامر تجربة درامية جديدة من خلال “مسلسل سكن البنات”، الذي كان يحمل إسم “هي”، من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، ويحكي المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة لكل هذه القضايا”.

“مسلسل سكن البنات” بطولة آيتن عامر ووفاء عامر ومنذر ريحانة ودينا ومنة فضالي وحسني شتا ومحمد نجاتي وأحمد جمال السعيد وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد نقلي.