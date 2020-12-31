تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وأشار البعض إلي أنه ملامحها تتغيرت كثيراً بمرور الزمن .

أنها الفنانة اللبنانية “صباح الشحرورة” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

“صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية الراحلة “صباح الشحرورة

الشحرورة اللبنانية صباح تعد واحدة من رائدات التمثيل والغناء والاستعراض، وأهم أيقونات الموضة فى تاريخ الفن العربى، وعاصرت العديد من الأجيال الفنية، حيث ولدت في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية واسمها الحقيقي “جانيت جرجس فيغالى”، احترفت الفن منذ أربعينيات القرن الماضى.

تبنّت المنتجة آسيا داغر موهبة الفنانة صباح، استضافتها مع والدها في منزلها الواقع في القاهرة، وكلّفت الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في فيلمها الأول “القلب له واحد” عام 1945، من هناك انطلقت نجوميّة الصبوحة لتقدّم أكثر من27 مسرحية لبنانية، و83 فيلماً سينمائياً، بالإضافة إلى أكثر من 3000 أغنية بين لبنان ومصر.

يُذكر أن الشحرورة صباح رحلت عن عالمنا يوم 26 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز الـ 87 عامًا. ولم تحضر هويدا جنازة والدتها ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول غيابها، وتناقل العض أسباب مختلفة بينها عدم امتلاكها المال للسفر إلى لبنان، ألا أن “كلودا عقل” ابنة شقيقة صباح أرجعت عدم حضورها لإصابتها بصدمة عصبية.