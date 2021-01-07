تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها بـ “إنستجرام”، حيث كانت تبلغ من العمر 8 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية الجميلة “ليلي علوي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من معجبيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الجميلة ليلي علوي

وعلي الصعيد الفنى، تعود ليلي علوي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ “فيلم ماما حامل”، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها “التاريخ السري لكوثر”، ويشاركها بطولة العمل زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية أو المشاركة فى المهرجانات السينمائية.

يُذكر أن آخر أعمال ليلي علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، إنتاج عام 2016، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.