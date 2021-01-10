تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها بـ “إنستجرام”، حيث كانت مع جدها وكانت تبلغ من العمر 8 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة والإعلامية “ريهام سعيد” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من معجبيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الإعلامية ريهام سعيد مع جدها

في سياقٍ آخر، شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها بجزء من مهرجان جديد للمطرب عمر كمال مع زميله أحمد موزة. وعقّبت ريهام سعيد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على Instagram، قائلة: “برافو يا موزة، جبت الخلاصة مطلع الأغنية حلو ليه الألفاظ دي بقي؟ أنا شيلتها بصراحة ما تمشيش ورا عمر”.

يُذكر أن ريهام سعيد، طرحت مؤخرا أغنية جديدة على طريقة المهرجانات بعنوان “بنشقى”، بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا. وكتبت ريهام لمتابعيها تعليقا على صورة نشرتها تجمعها إلى جوار أوكا ومي كساب: “الجنرال حقق لي حلمي و اخيرا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعه مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار ٩،٣٠”.

كما يُذكر أن تلك هي المرة الثانية التي تقتحم فيها ريهام سعيد عالم صناعة موسيقى المهرجانات، بغدما استضافت حمو بيكا في أولى حلقات برنامج “صبايا الخير” عقب انتهاء عقوبة وقفها لمدة عام، وخلال الحلقة وجه “بيكا” مناشدة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لكي يتنازل عن القضية التي رفعها ضده عقب اقتحامه مقر النقابة وتوجيه تهديدات إلى مجلس النقابة، وهي القضية التي صدر فيها حكم بحبس حمو بيكا.

