أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، منذ حداثة سنّها.

إنها النجمة المصرية “شيري عادل” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها ومتابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

وعلي الصعيد الفنى، تصور الفنانة شيري عادل مشاهدها الخارجية ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوى ومحمد سلام ويحمل عنوان “للإيجار”، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية حيث سافر فريق العمل منذ 4 أيام لتصوير المشاهد هناك، والذى ينتمى إلى طبيعة الأعمال الاجتماعية الرومانسية.

وتدور أحداث فيلم “للإيجار”، في منطقة الإسكندرية، ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت. الفيلم من بطولة الفنان بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج إسلام السيد.

يُذكر أن أخر أعمال شيري عادل حكاية أمر شخصي من “مسلسل إلا أنا” وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “فين قلبى” مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.