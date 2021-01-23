أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة الأردنية “ديانا كرزون” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون “

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. وتألقت ديانا كرزون فيها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذو اكمام باللون الأصفر واتسم التصميم بالتطريزات الراقية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة. أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة، مع مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

وعلي الصعيد الفنى، أطلقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدنيا بتضحك” من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى. وتحمل الأغنية والفيديو كليب الخاص بها طابع البهجة والتفاؤل.

من ناحية أخرى طرحت ديانا مؤخرا أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم “وجهك الثانى”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من إخراج عمر ارشيد.