تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وأشار البعض إلي أنه ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

أنها الفنانة الإستعراضية “شريهان” التي نشرت تلك الصورة النادرة من طفولتها مع شقيقتها الكبري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

في سياقٍ آخر، عبرت الفنانة شريهان، عن حزنها الشديد لوفاة الداعية عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، أثر إصابتها بفيروس كورونا، وقالت شريهان فى رسالة على حسابها الرسمى بموقع “تويتر”: “رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد، وبقي العلم والعمل واحترامنا ودعائنا وحبنا جميعاً لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله”.

وقدمت الفنانة شريهان، واجب العزاء في الراحلة عبلة الكحلاوي، قائلة: “أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبله الكحلاوي”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر بعد اختفاء النجمة شريهان سنوات طويلة عن الأضواء والعالم الفنى بسبب مرضها، تلك الفترة التى جاوزت الـ 30 عامًا، لتعود من جديد إلى المشهد بعد تعافيها، وتحيى أمل عودتها لخشبة المسرح من جديد بـ”مسرحية كوكو شانيل” التى تجسد فيها قصة حياة الأخيرة واسهاماتها فى مجال الموضة والأزياء، المسرحية كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.