أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “هيدي كرم” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة من طفولة الفنانة ” هيدي كرم “

وعلي الصعيد الفنى، تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط الفني، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير أولى بطولاتها المطلقة في “مسلسل كواليس” وتنتظر عرضه الفترة المقبلة، كما أنها تشارك في بطولة “مسلسل لؤلؤ” مع الفنانين مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر، والذي يُعرض حالياً ضمن الموسم الشتوي.

وكشفت هيدي كرم في تصريحات صحفية عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من “مسلسل سابع جار” الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.

وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم “اللي اختشوا ماتوا” مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبدالعزيز.