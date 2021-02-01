أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 5 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “رانيا فريد شوقي” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” مع والدتها

وفي السياق الفنى، انتهت رانيا فريد شوقي وصناع «مسلسل ضربة معلم» من تصوير باقي مشاهد المسلسل ليرفعوا شعار «فركش»، ويذاع المسلسل حاليًا عبر قناة سي بي سي والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاق أولى حلقات عرضه. حيث كثف مخرج العمل إسماعيل فاروق عدد ساعات تصوير العمل، خاصة أنه يعرض بالتزامن مع تصويره حيث انتهى من تصوير المشاهد المتبقية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية، ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.

«مسلسل ضربة معلم» تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي ووائل ترك.