أعادت مجموعة من الحسابات النشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عاماً علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة الجميلة الراحلة “شادية” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة ناادرة من طفولة الفنانة الراحلة ” شادية “

الفنانة ” شادية “

” جوجل ” يحتفل اليوم بالذكري الـ 90 لميلاد الفنانة شادية

ويحتفل محركة البحث الشهير «جوجل» اليوم 8 فبراير بمناسبة عيد ميلاد دلوعة السينما المصرية شادية، حيث إنها ولدت عام 1931 في الحلمية الجديدة بالقاهرة، تحب الغناء منذ طفولتها، وكانت ليلى مراد مطربتها المفضلة، وشجعتها مُدرسة الموسيقى عندما كانت شادية في المرحلة الابتدائية.

بدأت الفنانة شادية حياتها بالغناء في سن 16 عاماً حيث كانت تقوم بدوبلاج في فيلم (المتشردة)، وذلك بعدما اختارها المخرج أحمد بدرخان، عندما سماعها وهي تغني، وقدمت شادية 3 أفلام مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، أولها لحن الوفاء (1955) والذي كان أول أعمال حليم في السينما، بعدها تعاونا مجددا في العام التالي في فيلم دليلة (1956)، قبل أن يصبح فيلم معبودة الجماهير والذي تم عرضه لأول مرة في 9 يناير 1967 آخر تعاون بين شادية وعبدالحليم حافظ.

تزوجت الفنانة شادية في حياتها 3 مرات معلنه، الأولى من عزيز فتحي وهو مهندس إذاعي، والثانية من الممثل عماد حمدي والذي كان يكبرها بحوالي 22 عاما، أما المرة الأخيرة فكانت من الممثل صلاح ذو الفقار،

رحلت الفنانة شادية عن عالمنا من خمس سنوات عام 2017 بعد صراع مع المرض، وقد اعتزلت الفن وانسحبت من الساحة الفنية تاركة وراءها تاريخًا فنيًا عظيمًا.