أعادت مجموعة من الحسابات النشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الإعلامية الجميلة “دعاء فاروق” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، بعد أن نشرتها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام و علقت عليها قائلة: “أنا عيد ميلادى النهاردة.. اتفرجوا عالحلقة هطلع اقول سنى وش فى المقدمة ولا بيهمنى”.

صورة نادرة من طفولة الإعلامية “دعاء فاروق”

الإعلامية دعاء فاروق تعد واحدة من أشهر مذيعات البرامج الإجتماعية فى مصر، حيث تقدم محتوى مختلفًا تمامًا من خلال برنامجها “اسأل مع دعاء” والذى يذاع على قناة النهار، فالبرنامج يتنوع ما بين الفقرات الإجتماعية والدينية والإنسانية، كما يسلط الضوء على نماذج بشرية ناجحة وملهمة.

تخرجت دعاء فاروق من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية – جامعة طنطا، وعملت كمضيفة أرضية للطيران الأجنبي في مطار القاهرة، ثم عملت بشركة “مالتي ناشيونال” أصبحت مسؤولة عن قسم المبيعات فيها. انطلاقتها كانت من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب ART كمتدربة عام 1998، برفقة مع عدد من زملائها منهم: دعاء عامر و كريم كوجاك،

وخلال فترة التدريب قررت الإدارة أن تقوم بتقديم مهرجان الأغنية الدولي الخامس على قناة الموسيقي ART، وكان المهرجان بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من النجوم العرب بعد المهرجان قدمت أول برنامج في الشبكة وهو “ألو ART”، قدمت فيه فقرة الأخبار الخفيفة في رمضان شاركت مع زميلتها دعاء عامر في تقديم خيمة رمضانية كانت تقدمها الإعلامية ليليان إندراوس.

ووقتها قرروا أن تقدما كواليس فوازير “أبيض وأسود” التي قام ببطولتها الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي؛ في برنامج يحمل عنوان “عملوها إزاي”، وطلبت من إدارة المحطة وجود مذيعة ربط لتقديم هيفاء وهبي وأحمد السقا، ووقع الاختيار علي دعاء فاروق وعلى زميلتها وقدمت معها برنامجا بعنوان “خليك معنا”، والذي كان يعتبر أول برنامج شبابي يقدم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.