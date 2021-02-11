نشرت مجموعة من الحسابات النشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها، مشيرين أن ملامحها الجميلة لم تتغير بمرور الزمن.

إنها الفنانة الأردنية “ديانا كرزون” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون “

في سياقٍ آخر، شاركت الفنانة ديانا كرزون، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، بصورة جديدة لها من حفل زفافها، وعلقت علي الصورة قائلة: ” ‏منّ لا يْمَلَكَ السَعَادَة في نَفَّسَه فُلَّنْ يجَدَّها في الخارََِج، لِذَا تَعَلَّمَ كَيَّفَ تَكَوَّنَ سَعِيَدًا ‏فإذا أسَعِدَت نَفَّسَك استطعت إسعاد مَنّ هَمَّ مَنِّ حَوِلَك ⁧‫ ديانا كرزون سعاده قناعة”

وعلي الصعيد الفنى، أطلقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدنيا بتضحك” من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى. وتحمل الأغنية والفيديو كليب الخاص بها طابع البهجة والتفاؤل.

من ناحية أخرى طرحت ديانا مؤخرا أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم “وجهك الثانى”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من إخراج عمر ارشيد.