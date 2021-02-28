أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية “جويل مردينيان” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة في مرحلة الطفولة، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها الجميلة منذ ذلك الوقت.

في سياقٍ آخر، فاجأت خبيرة التجميل اللبناينة جويل مردينيان متابعيها بتغيير جديد في لون شعرها وتحويله إلى «الوردي»، اختارت لوناً صيفياً يتماشى مع الأجواء التي تعيشها مع أسرتها في أحد المنتجعات السياحية على شاطئ البحر. ولم تنقل فقط اطلالتها الشبابية إعجاب متابعيها، بل تأثر العديد منهم بكلماتها التي تحدثت فيها عن أطفالها، وذلك خلال وجود طفلها الصغير غافياً في حضنها، وكشفت عما تفعله مع أولادها في فترة الطفولة.

وكتبت جويل: “وانا عم طعمي اولادي بحب انو خليهم يناموا على البحر ليحسوا بصوت الامواج ونسيم البحر وانا بشوفه وهو بياخد حليبه بين ايدي هيدي من اكثر النعم اللي انا بحبها وبفضلها دايما بحس انو اولادي راضيين وفرحانين وهم باحضاني وهم نايمين على صوتي وانك تحكي كلمة احبك”.

واضافت: “هي الكلمة بتخلي الابتسامة تشع على وجههم الصغير بدي هاللحظة تدوم للابد وانه العالم كله يوقف ويسجل هاللحظة لتكون احلى ذكرى في عقلي انا هلق في هاللحظة أسعد شخص”.

جويل هي خبيرة تجميل وإعلامية لبنانية تقدم “برنامج جويل” على قناة Mbc. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.