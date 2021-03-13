أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “نور اللبنانية” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس ملامح الوجه الأوروبية الناعمة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” نور اللبنانية “

أعربت الفنانة اللبنانية نور عن سعادتها بردود الفعل الايجابية التي تلقتها على “مسلسل جمال الحريم“، الذي عرض مؤخرًا، مشيرة إلى أن المسلسل مصنوع بحرفية كبيرة، وقالت نور، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء الماضي، إن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعجب به عدد كبير من الناس، لافتة إلى أن المسلسل تصدر الترند يوميًا، وهذا نجاح كبير، ولم يتوقف الأمر على مصر فقط، بل وصل المسلسل إلى العالم العربي، وتلقيت الكثير من التعليقات الجيدة.

وأضافت نور أنها قدمت دورا مميزًا ومختلفًا عن الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية وذلك من خلال شخصية “مذيعة” تتعرض هي وصديقتها،التي تجسدها دينا فؤاد، لأزمات مع الجن والعفاريت خلال أحداث المسلسل الذي يجري فى 45 حلقة بإطار من التشويق والإثارة.

“مسلسل جمال الحريم“، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة نور اللبنانية والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى، ويحقق مسلسل جمال الحريم نسب مشاهدة عالية على قناة DMC.