تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة الكويتية “ سعاد عبدالله ” التي حصدت تلك الصورة النادرة من طفولتها مع شقيقها، كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وذلك لأحياء ذكراها.

صورة نادرة من طفولة نجمة الخليج الأولي الفنانة القديرة ” سعاد عبدالله ” مع شقيقها الأصغر

ولدت النجمة سعاد عبدالله في 2 سبتمبر 1950 في مدينة البصرة جنوب العراق 7 لعائلة عراقية الأصل. ثم تزوجت من المخرج الكويتي فيصل الضاحي وحصلت بعد زواجها منه على الجنسية الكويتية. وتعتبر 8 من أبرز الفنانات في الخليج والوطن العربي. وتلقب بـ “سندريلا الشاشة الخليجية”.

والتحقت سعاد عبدالله بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975 وتخرجت منه بتقدير جيد جداً عام 1979. وبدأت مشوارها الفني في عام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان “ديوانية التلفزيون”.

وساهمت سعاد عبدالله في العديد من الأعمال الوطنية في فترة الغزو العراقي للكويت، واثناء فترة وجودها في القاهرة. قدمت العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية خلال مسيرتها الفنية.

تنوعت أعمال سعاد عبدالله بين المسلسلات والمسرحيات والبرامج وهي أول فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان شاركها فيه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحمل اسم أمثال وغطاوي وذلك بأسلوب خليجي. وحصلت الفنانة الكويتية على جائزة المرأة العربية لعام 2021 في لندن، تكريمًا لما أنجزته في 5 عقود في الحركة الدرامية .