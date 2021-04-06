أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “رنا سماحة” التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بها وبملامحها الطفولية الجميلة التي كانت ومازالت تتمتع بها فنانتهم .

في سياقٍ آخر، نشرت المطربة المصرية ​رنا سماحة​ فيديو يظهر قيام أشخاص بمفاجأتها بعيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وعبّرت رنا عن سعادتها بالمفاجأة، وحبها لهم، اذ علّقت بالقول: “كنت دايما بستنى عيد ميلادي بسبب اليوم ده عشان بشوفكم وبتكلم معاكم وكان اكتر حاجه مزعلاني السنه الي فاتت ان عيد ميلادي كان من غيركم عايزه اقولكوا اني بحبكم اوي اوي واشكركم على اليوم الحلو ده وعلى حبكم الي بيخليني عايزه اكون دايماً احسن”.

وعلي الصعيد الفنى، تفاضل حاليًا المطربة رنا سماحة بين عدد من الأغنيات لتفاجئ بها جمهورها ومحبيها، بطرحها على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة.وقالت رنا سماحة في تصريح خاص إنها تعمل حاليًا على اختيار إحدى الأغنيات للبدء في تنفيذها وتسجيلها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تستقر عليها حتى الآن.

وكانت رنا سماحة قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديدا يحمل أسم “أستاذ تمثيل” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، وتعاونت فيه مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد فخراني، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، وتولت الإخراج رنا سماحة.