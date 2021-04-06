أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة فنانة عربية، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وطرافتها.

إنها الفنانة اللبنانية “كارول سماحة” التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن إعجابهم بها وبخفة ظلها وبملامحها الطفولية الجميلة التي كانت ومازالت تتمتع بها فنانتهم .

صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة “

وفي السياق الفنى، عرضت حلقة الأمس من “برنامج الحكاية” على قناة MBC مصر أغنية الفنانة كارول سماحة “اتكلم عربي” لأول مرة، وأوضح الإعلامي عمرو أديب أن الأغنية تأتي في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الأجيال الثانية والثالثة من المصريين المقيمين بالخارج ببلدهم الأم، ولغتهم الأساسية، أغنية “اتكلم عربي” غناء كارول سماحة، وكلمات الشاعر مدحت العدل، وألحان وتوزيع ميشيل فاضل.

فيما أعربت كل من المطربة كارول سماحة والدكتور مدحت العدل والملحن ميشيل فاضل، عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، معبرين عن فخرهم للمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضا ترسخ دور مصر القومي والعربي.

كما انتهت الفنانة كارول سماحة من تسجيل تتر «مسلسل ضد الكسر» والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم وتنافس به خلال رمضان 2021 المقبل، الأغنية بعنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات دحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.

يُذكر أن «مسلسل ضد الكسر» من إنتاج العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.