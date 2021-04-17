أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة المصرية “روبي” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد الآلاف من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” روبي “

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وفي السياق الفنى، عادت روبي إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم “حتة تانية”، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

ولكن حذفت منصة “يوتيوب” للفيديوهات، أغنية حديثة للفنانة المصرية روبي، وذلك بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا، وقالت “سبوتنيك” إن يوتيوب حذفت أغنية روبي الجديدة بعنوان “أنا لو زعلانة” وهي ضمن أحدث ألبومات روبي “حته تانية” من قناتها الرسمية على الموقع.

يأتي ذلك بعد أن تم طرح الأغنية في مارس الماضي، والآن يظهر لمن يضغط على رابط الأغنية رسالة تفيد بأن: “الفيديو غير متوفر ولم يعد متاحًا بسبب مطالبة بحقوق الطبع والنشر من المخرج مصطفى عامر”، أغنية “أنا لو زعلانة” من غناء روبي وإخراج مصطفى عامر وكلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج وليد منصور.

كما تقدم النجمة روبى حاليًا المسلسل الإذاعي “عيلة ولاد شنب”، ويذاع عبر إذاعات راديو النيل فى موسم رمضان 2021، وتدور أحداث العمل عن فتاة من طبقة متوسطة غير راضية عن حالها ولا عن عيلتها، وفجأة تتقلب حياتها كليا في ليلة مفترجة يوم جمعة، ويعرض الساعة 5:15 قبل الفطار.

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