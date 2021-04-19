أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة المصرية “أميرة فتحي” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد المئات من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” أميرة فتحي”

في سياقٍ آخر، كانت الفنانة اميرة فتحى، قد أعربت عن استيائها بعد تعرضها للتحرش اللفظى والتنمر من بعض النساء خلال بعض التعليقات على إحدى الجروبات الخاصة بالسيدات على “فيسبوك“، قائلة: رأيت ألفاظ سيئة للغاية من النساء وكلام في منتهى قلة الأدب على صورة نشرتها مع مدربى الخاص داخل الجيم بسبب ظهور جزء من جسدى دون إرادتى.

وعلي الصعيد الفنى، تنتظر الفنانة أميرة فتحي استكمال تصوير فيلمها الجديد “أولها حلو“، الذى يشاركها البطولة حمزة العيلى، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة كورونا، واضطر صناع السينما إلى توقف أعمالها، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير في الفترة المقبلة،

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب الفنانة أميرة فتحي، كل من حمزة العيلى، دراين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، وتعود أميرة بعد غياب طويل إلى عالم السينما بهذا العمل تعود بعد غياب 10 سنوات حيث كان أخر أعمالها فيلم “ابقى قابلنى”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي “مسلسل السرايا“، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.

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