أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “دنيا سمير غانم” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد المئات من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

شاهد أيضًا: بصور نادرة.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها إيمي سمير غانم

في سياقٍ آخر، أعلن صناع “مسلسل عالم موازي” للنجمة دنيا سمير غانم، قبل أربعة أيام من موعد طرحه في النصف الثاني من رمضان 2021، خروجه من المنافسة، بسبب استمرار إصابة دنيا ووالدتها دلال عبد العزيز والمنتج والمخرج هشام جمال بفيروس كورونا على أن يستكمل تصويره بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

الشركة المنتجة للعمل أكدت أن دنيا انتهت من تصوير 7 حلقات فقط، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وتم وضع خطة لاستكمال تصوير مشاهد بقية نجوم المسلسل لحين تعافيها، ولكن مخرج العمل هشام جمال أصيب أيضا بفيروس كورونا، ولم تتمكن الشركة من إسناد المهمة للمخرج المساعد بعدما تأكدت إيجابية عينته للفيروس.

“مسلسل عالم موازي” كان من المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “