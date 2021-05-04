أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

انها الفنانة المصرية “شيرى عادل” التي نشرت صورة لها من طفولتها، وأستطاعت أن تحصد الكثير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة من طفولة الفنانة الشابة ” شيرى عادل “

في سياقٍ آخر، خضعت الفنانة شيرى عادل لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات، وذكر مصدر مقرب من الفنانة أنها تعرضت لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لجراحة دقيقة، وطالب محبيها وأصدقائها الفنانين بالدعاء لها، ابرزهم صديقتها الفنانة إنجي خطاب

وعلي الصعيد الفنى، تظهر شيرى عادل كضيفة شرف خلال أحداث “مسلسل فارس بلا جواز“، للنجم مصطفى قمر الذي يعرض حاليًا فى موسم شهر رمضان 2021 الجاري.

“مسلسل فارس بلا جواز”، من تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة شيرى عادل حكاية أمر شخصي من “مسلسل إلا أنا” وشاركها فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “فين قلبى” مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.

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