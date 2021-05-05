أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة المصرية المقيمة في الكويت “نور الغندور” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، أثارت التساؤلات على مواقع السوشيال ميديا، وبدا أنها التُقطت وهي في سنوات عمرها الأولى ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها تغيرت إلى حد كبير وتحدث بعضهم عن عمليات التجميل الكثيرة التي خضعت لها الفنانة.

صورة من طفولة الفنانة المصرية “نور الغندور”

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في سياقٍ آخر، خضعت الفنانة نور الغندور إلى تجربة جديدة لعمل تاتو الشفاه والتي وثقتها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها جانب الفنانة نادين نجيم ليقارنوا بين تقارب ملامحهما ومدى الشبه بينهما خاصة بعد أن اعتمدت نور الغندور قصة شعر قريبة من إطلالات نادين نجيم.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقارن فيها الجمهور بين ملامح نور الغندور ونادين نجيم، فقد تداولوا من قبل صورة ظهرت فيها نور الغندور مرتدية بنطلونًا وتوبًا باللون الأسود، مع نظارة شمسية، فيما تركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها.

وكانت نور الغندور قد فاجأت محبيها بفيديو ظهرت فيه بدون مكياج على الإطلاق حتى أن مشاكل بشرتها ظهرت بوضوح تام، وهذا ما دفع الجمهور للتفاعل مع الفيديو بشكلٍ واسع حيث أكثر ما لفت نظر الجمهور هو جرأة نور الغندور للظهور بهذا الشكل دون خوف من النقد.

كما أكد بعض المتابعين على جمالها رغم اختلاف ملامحها عن شكلها بالمكياج خصوصاً خلال مسلسل دفعة بيروت بخاصة شكل الفم حيث ظهرت خلال المسلسل شفاها أكبر حجماً وهو ما منحها مظهر مختلف قليلاً عما اعتاد عليه الجمهور منها.

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