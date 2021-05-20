أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة وتبلغ من العمر 4 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة اللبنانية “نيكول سابا“، التى شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بصورة لها من طفولتها، وقد أكد عدد كبير من جمهورها ومحبيها أن ملامحها لم تختلف كثيرًا عن طفولتها.

صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا “

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في سياقٍ آخر، حرصت النجمة نيكول سابا على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، ونشرت نيكول سابا، صورة لها مع عادل إمام، معلقة عليها: “كل سنة وأنت طيب يا زعيمهم كلهم .. من هنا لمئات السنين .. ربنا يديمها عليك بالصحة يا رب يا أستاذنا .. بموت فيك️”.

وكانت قد اوضحت «نيكول» أهمية تجربتها مع الزعيم عادل إمام وذلك خلال استضافتها ببرنامج “لأول مرة”، على راديو إينرجي 92.1، الذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف. حيث قالت: “أجد أن فيلم “التجربة الدنماركية” تجربة فارقة في تعامل الجمهور معي كممثلة رغم معرفته بي من حفلات الفور كاتس”.

كما تحدثت «سابا» عن العديد من الأمور الحياتية التي تتعرض لها لأول مرة، ووقالت في تصريحاتها: بعد التغييرات العالمية الأخيرة بسبب فيروس كورونا، أصبحت غير متمسكة بأني أضع خطط طويلة المدى حتى لا تخيب ظنوني، أتعامل حاليًا حسب المؤشرات والظروف.

وعلي الصعيد الفنى، انتشرت أخبار تؤكد تعاون النجمة نور اللبنانية مع مواطنتها الفنانة نيكول سابا، في مسلسل ٣٠ حلقة سيتم عرضه على جزئين، وفي تصريح خاص قالت نور إنها لم تتعاقد على مسلسل جديد مع نيكول سابا . وأضافت: ” الخبر غير صحيح ولا أعلم مصدره ولكن عندما أتعاقد سأعلن على الفور “.

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