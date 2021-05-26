أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر عامين تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “منة فضالي” التى حرصت على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما معًا في مرحلة طفولتها، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام: وعلّقت عليها: «كل سنة وانتي طيبة يا كل حياتي مامي، أتمنى لكي تحققي كل أحلامك وتعيشي مبسوطة دائمًا، بحبك أوي».

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة ” منة فضالي ” مع والدتها

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كانت منة فضالي قد وجهت رسالة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد تعرضهما لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية قائلة: «ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب دعواتكم للاستاذة العظيمة دلال عبدالعزيز وسيد المسرح والكوميديا الاستاذ سمير غانم دعواتكم ب الشفاء، وربنا يشفي كل مريض يا رب، المرض زايد جدا يا جماعه خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم».

وشاركت منة فضالي في «مسلسل نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي «مسلسل نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

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