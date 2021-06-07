أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عدة أشهرٍ قليلة، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة الشابة “ندى موسى” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، أثارت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدا أنها التُقطت وهي في سنوات عمرها الأولى ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها تغيرت إلى حد كبير.

من ناحية أخري، خضعت الفنانة ندى موسى لجلسة تصوير جديدة، وحرصت على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورا منها عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، وظهرت خلالها بفستان أنيق مشجر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة ندى موسى في موسم رمضان 2021 الماضي، بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة، كما حلّت كضيفة حلقة في مسلسل رابع وهو مسلسل فارس بلا جواز بطولة المطرب مصطفي قمر.

كما شاركت ندى موسي في أحداث مسلسل بين السماء والأرض، المكون من 15 حلقة والمأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا ابطال مسلسل “بين السماء والأرض”

كما شاركت ندى موسى في أحداث مسلسل هجمة مرتدة، الذي وصفته بنقلة نوعية في مسيرتها الفنّية، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد عز، وهند صبري، ونضال الشافعي، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

وأخيرًا شاركت الفنانة ندى موسى في أحداث مسلسل بنت السلطان، الذي يشهد البطولة المطلقة الأولي للفنانة روجينا، والذي يدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي، من بطولة النجوم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبو الروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “