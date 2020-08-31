تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد أعادت نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع“إنستجرام”، حيث كانت برفقة شقيقتها الكبري وكانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة اللبنانية “نيكول سابا” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركتها شقيقتها ومن ثم أعادت هي نشرها ومشاركة بها متابعيها عبر حسابها بإنستجرام، وإنقسمت الأراء حولها فمن الناشطين من اعتبروا ان ملامح نيكول لم تتبدل، وآخرون اعتبروا شكل نيكول تبدل كثيراً عن مرحلة الطفولة.

وعلي الصعيد الفني، اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لصناع “مسلسل الوجه الآخر” بطولة النجم ماجد المصرى، من تأليف فداء الشندويلى، إخراج سميح النقاش، إنتاج شركة سينرجي، وجاء اعتذارها لارتباطها بعدة أعمال فنية فى مصر ولبنان، حيث لم يكن لديها متسع من الوقت لتصوير المسلسل فى الوقت الحالى .

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا لها رصيد من الأعمال الناجحة، ففى مجال السينما شاركت فى، التجربة الدنماركية، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة، أما في مجال الدراما فشاركت في الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.