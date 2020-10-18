علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه الراقية الذين جاءوا في تلك الفترة، وظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، المطربة الشابة “سناء نبيل” حفيدة السيدة “أم كلثوم”، التى كان أول ظهور لها من خلال برنامج المواهب Arabs Got Talent في الموسم السادس عام 2019، واستطاعت بصوتها الجهور أن تنال إعجاب الجمهور العربي والحاضرين أمام المسرح وعلي رأسهم لجنة التحكيم. كما استطاعت أن تنال “الباز الذهبي” وبذلك تكون من أفضل المواهب التى شاركت في هذا الموسم.

وقالت حفيدة أم كلثوم، سناء نبيل، في لقاء تلفزيوني تلي ظهورها في آرب جوت تالنت، إنها أول مرة غنت أغنية لجدتها كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، وكانت أغنية ” ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أنها هى الوحيدة فى عائلتها التى تهتم بالغناء.

وأضافت حفيدة أم كلثوم، خلال حديثها فى برنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا”، أنه فى البداية لم تكن تعرف أنها حفيدة أم كلثوم، موضحة أنها بعدما حفظت أغنية ” ألف ليلة وليلة” وغنتها على المسرح بمدينة السنبلاوين، أشاد المستمعون بصوتها واكدوا أنها تغنى مثل ام كلثوم.

وتابعت بعدما تساءل الناس عن صلة القرابة بينى وبين أم كلثوم نظرا لتشابه أصواتنا، اعلن والدى أنى حفيدة شقيقة كوكب الشرق. وأشارت إلى أنها اشتركت فى البرامج الخاص بالمواهب الغنائية لعرض موهبتها ولكى يتعرف الجمهور العربي عليها.

يُذكر أن سناء نبيل صاحبة الـ 17 عامًا، تدرس في المعهد العالي للموسيقى العربية، كما كشفت سناء أنها تنتمى لمدينة المنصورة و أنها لا تعد حفيدة أم كلثوم مباشرة لأنها لم تنجب، وإنما تعتبر جدتها أخت للسيدة أم كلثوم.