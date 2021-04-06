أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل والإخراج على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، أما بعضهم فقد ظهروا على الساحة الفنية كمخرجين لتلك الأعمال الفنية، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه وتعلق قلوب الجمهور بفنهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء المخرج خالد الحلفاوي، وهو مخرج مصري وإبن الفنانين الكبيرين فردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي، عمل كمساعد مخرج لفترة ثم في 2015 أخرج أول أفلامه (زنقة ستات)، ثم توالت أعماله الفنية حتى تجاوزت 20 من أنجح الاعمال في سنواتٍ قليلة، ومن أشهر الافلام التى أخرجها: (نادي الراجال السري، كدبة كل يوم، عشان خارجين، خلاويص) أما المسلسلات: ( بدل الحدوته تلاته، فرصة تانية، الوصية) وغيرها.

الفنان القدير ” نبيل الحلفاوي ” ينشر صورة مع إبنه ” خالد الحلفاوي ” وأحفاده

المخرج خالد الحلفاوي في إحدي اللقاءات الإذاعية

يُشار إلي أن الفنانة فردوس عبد الحميد تزوجت من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وأنجبت منه المخرج الناجح خالد الحلفاوي الذي بدأ مشواره كمساعد مخرج في بعض الأعمال ثم قام بإخراج العديد من الأعمال الناجحة، واستمر الزواج بين الحلفاوي وفردوس خمس سنوات فقط، ليعلنا الإنفصال بعدها، حتى تزوجت الأخيرة للمرة الثانية من المخرج الكبير “محمد فاضل”، وأنجبت منه إبنهما «أحمد».

وعلي الصعيد الفنى، يقوم حاليًا خالد الحلفاوي بإخراج أحداث مسلسل “حلوة الدنيا سكر” الذي يُعد البطولة المطلقه الأولي للفنانة هنا الزاهد، والتى يشاركها فى كل حكاية بطل مختلف، ويعرض حاليًا من الأحد إلي الأربعاء على قناة dmc، واستطاع العمل أن يحقق نجاحًا كبيراً بعد عرض عدد من حكاياته المنفصلة

كما انتهي المخرج خالد الحلفاوي، من تصوير فيلمه الجديد «تسليم أهالي»، الذي يُعد البطولة المطلقه الأولي للفنانة دنيا سمير غانم، وذلك بعد توقف تصويره عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، خلال الأيام القليلة القادمة.