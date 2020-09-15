أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء، الممثل الشاب “خالد حجاج”،نجل الكوميديان المصري “حجاج عبد العظيم”، الذي بدأ مشواره في مسلسل “مذكرات حرامي” عام 2009 مع والده وعدد آخر من الممثلين، ثم شارك في العديد من الأعمال كـ مسلسل “عصابة بابا وماما” مع الفنان هاني رمزي، ثم مسلسل “خطوط حمراء” للنجم أحمد السقا و “الأخوة الأعداء” للفنان الكبير صلاح السعدني و”الشك” للفنانة مي عز الدين، و”مسلسل ليالي الحلمية 6″ حيث قدم شخصية ” تمام زاهر غانم”؛ ويعد فيلم “ركلام” للفنانة غادة عبد الرازق ورانيا يوسف الفيلم السينمائي الوحيد الذي شارك فيه.

كما تعد آخر أعمال الفنان الشاب خالد حجاج عبد العظيم، مشاركته في “مسلسل البيت الكبير 3” الذي عرض عام 2020، بدور “صوفا”، وشارك فى بطولة المسلسل كل من سوسن بدر، لوسى، مجدى كامل، حجاج عبد العظيم، داليا مصطفى، وعبير صبرى، طارق صبرى، ريم هلال، دنيا المصرى، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلى، على الوصال ومنة المصرى، والعمل تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

يشار إلى أن “مسلسل البيت الكبير 3″، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.