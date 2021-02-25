أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنانين عمر خورشيد وهو ممثل مصري وإبن الفنانة علا رامي، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية، وعشق التمثيل منذ الصغر ولذلك فى بداية دراسته بالسنة الأولي بالمعهد العالي للفنون المسرحية اختاره استاذه بالمعهد المخرج الكبير جلال الشرقاوي لبطولة مسلسل من انتاجه بعنوان “أشرار طيبين” حيث قام بتمثيل شخصية “سامي الضبع”.

وبعدها شارك الفنان عمر خورشيد في بطولة مسلسلات “الحب أقوي” تأليف فتحية العسال إخراج صفوت القشيري أمام دلال عبدالعزيز وسوسن بدر ورياض الخولي ومني هلا ومثل فيه دور “هيثم” شاب رومانسي حالم يقع في حب مني هلا والتي ترتبط به عاطفيا وتعترضهما مشاكل كثيرة ولكنهما يواجهان سويا آثار هذه المشاكل بارادة الحب.

وتوالت عليه العديد من الأعمال فشارك في مسلسل”العندليب” أمام الفنان شادي شامل إخراج جمال عبدالحميد و”المطعم” أمام سمير غانم وفاروق الفيشاوي إخراج مجدي فاضل و”تحياتي للعائلة الكريمة” إخراج تيسير عبود و”مواقع ممنوعة” أمام وفاء عامر وشيرين وأحمد راتب ومنة فضالي إخراج عادل علي فضلا عن فيلم “ماتيجي نرقص” في دور ابن الفنانة يسرا. وفيلم “ركلام” أمام غادة عبدالرازق،

في سياقٍ آخر، أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد منذ قليل تعرض والده الفنان إيهاب خورشيد، شقيق الموسيقار عمر خورشيد، لذبحة صدرية نقل على إثرها للمستشفى، مطالبًا من جمهوره الدعاء لوالده، ونشر عمر خورشيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك» وكتب: «الرجاء الدعاء لوالدي بسرعة الشفاء هو الآن في العناية المركزة إثر ذبحة صدرية».

ورزق الفنان عمر خورشيد من زوجته الفنانة ياسمين جيلاني بمولودتها الأولى “إيما” عام 2017، وذلك عقب زواجهما فى نوفمبر 2015 بحضور عدد من الفنانين المقربين للعروسين، بعد قصة حب كبيرة شغلت مواقع التواصل الاجتماعى وقتها بسبب أن ياسمين تكبر عمر بـ 5 سنوات.

وعلي الصعيد الفني، يشارك عمر خورشيد حاليًا في “فيلم عيد جواز”، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة دوللي شاهين وإيهاب فهمي وحسام فارس وندى بهجت ومحمد سليمان وأميرة نايف إنتاج ايمن زكي وإخراج احمد عبد الظاهر.