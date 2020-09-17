أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء إبن الفنان الراحل “إبراهيم يسري”، الممثل الصاعد “محمد إبراهيم يسري”، الذي أحب التمثيل منذ الصغر بالرغم من معارضة والده المستمرة لامتهانه لها، أنهى دراسة التجارة الخارجية ثم تفرغ لحلمه. وعمل في أكثر من مسلسل، حيث برزت موهبته في مسلسل (شمس يوم جديد) مع (عبد المنعم مدبولي)، وشارك بعدها في عدة أعمال منها (قاتل بلا أجر، الداعية، سيرة حب، مسلسل أبواب الشك، مسلسل نصيبي وقسمتك 3). ثم اتجه الي التمثيل عالميا و شارك في فيلم “The Nile Hilton Incident” الحاصل علي جائزة أفضل فيلم من مهرجان صاندانس العالمي. انتقل محمد الي لندن ليصبح عضوا بنقابة المهن التمثيلية في إنجلترا و شارك في اعمال خارج و داخل مصر

وتعد آخر مشاركات الفنان محمد إبراهيم يسري في عام 2020 من خلال مسلسل حكايات بنات 4 حيث قام بدور معتز، وقال الفنان في تصريح صحفي عن هذا الدور :”طبيعة دوري هو شاب ناجح يرتبط ببنت وبيحبها، التي تقدمها أسماء جلال، وعلى مدار الأحداث يتدخل شخص في هذه العلاقة، ووقتها بتتحول لأحداث أخرى، القصة تدور أحداثها عن الحب من طرف واحد”.

مسلسل “حكايات بنات” حقق نجاحا كبير عند عرض أجزائه الأربعه السابقة، من تأليف باهر دويدار وإسلام حافظ وأحمد شوقي، وأخرج الجزء الأول حسين شوكت، بينما تولي الأجزاء الثاني والثالث والرابع مصطفى أبو سيف. أما عن الجزء الخامس فيواصل صناع العمل التحضيرات استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة .ويشهد أيضا مشاركة الفنان محمد يسري بنفس الدور الذي قدمه في الجزء الرابع.